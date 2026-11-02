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ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω φθοράς στο οδόστρωμα κάτω από τη γέφυρα

Από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα προς Πειραιά της Λεωφόρου Κηφισού

Άγιοι Ανάργυροι: Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω φθοράς στο οδόστρωμα κάτω από τη γέφυρα
DEBATER NEWSROOM

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, από το ύψος της εισόδου προς το ρεύμα προς Πειραιά της Λεωφόρου Κηφισού, λόγω εκτεταμένης φθοράς του οδοστρώματος, κάτω από τη γέφυρα Αγίων Αναργύρων.

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