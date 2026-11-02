Άγιοι Ανάργυροι: Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω φθοράς στο οδόστρωμα κάτω από τη γέφυρα

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έγινε 67 ετών και ο ανιψιός του δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα. Η σπάνια εικόνα μετά από χρόνια απουσίας από τη δημοσιότητα.