ΔΕΘ: Η μεγάλη γιορτή κορυφώνεται το τελευταίο διήμερο της 89ης έκθεσης

Μπορεί η 89η ΔΕΘ να ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, αυτό το τελευταίο της Σαββατοκύριακο όμως η γιορτή κορυφώνεται, με τη Θεσσαλονίκη να ζει στον… ρυθμό της έκθεσης και το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει αμείωτο. Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία-Έρευνα-Καινοτομία, Akademia, Ενέργεια-Κυκλική Οικονομία, Περιφέρειες-Γεύσεις από Ελλάδα, AutoThessaloniki, Cosmos-Διεθνείς Συμμετοχές, Δημόσιοι Φορείς-Οργανισμοί, Γαστρονομία-Διατροφή, Hobby Festival και Έπιπλα-Οικιακός Εξοπλισμός συναντώνται στην 89η ΔΕΘ, καλύπτοντας πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Και βέβαια τα παιδιά έχουν την τιμητική τους στο αφιέρωμα JuniorLand.

Για λίγο ακόμη το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team, το οποίο έφερε στην έκθεση ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, θα υποδέχεται το κοινό, προσφέροντάς του μια ξεχωριστή εμπειρία, την οποία επιβεβαιώνουν οι ουρές έξω από το σταντ του.

Σε κεντρικό σημείο του περιπτέρου 1, όπου φιλοξενείται η συμμετοχή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το κοινό μπορεί να γνωρίσει το σύστημα V-BAT, ένα μη επανδρωμένο αερόχημα μεσαίου μεγέθους σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών, που ξεχωρίζει για την ικανότητά του να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα, χωρίς την ανάγκη διαδρόμου. Επίσης, ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του περιπτέρου είναι ο «Σύγχρονος Μαχητής», η εξέλιξη δηλαδή του στρατιώτη. Εδώ ο «υπερστρατιώτης» των ΕΔ του 2030 παρουσιάζεται με όλον τον εξοπλισμό που θα διαθέτει, από τα μέσα προστασίας μέχρι τα μικρά drones που θα μεταφέρει πάνω του, αλλά και τις δυνατότητες μάχης τη νύχτα και διασύνδεσης σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης.

Σε ένα γιγαντιαίο ανθρώπινο φλιπεράκι και σε ένα τουρνουά μίνι επιτραπέζιων παιχνιδιών μπορούν να συμμετάσχουν σήμερα οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ στους υπαίθριους χώρους.

Επίσης, από τις 18:30 στο περίπτερο 6 μαγειρεύουν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του αφιερώματος «Γεύσεις από Ελλάδα», αναδεικνύοντας τις τοπικές τους συνταγές.

Στους υπαίθριους χώρους της 89ης ΔΕΘ το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει, μεταξύ άλλων, μια μοναδική παράσταση δρόμου με ξυλοπόδαρους.

Στην τελική του ευθεία μπαίνει σήμερα και το Youth Band Battle με το συγκρότημα Blue Comet να ανεβαίνει στη σκηνή μεταξύ των περιπτέρων 9 & 13 στις 19:30, το συγκρότημα Ένορκοι (Sial-Casus Belli) στις 20:00 και το συγκρότημα Marquis στις 21:00.

Εν τω μεταξύ εκκινεί σήμερα στις 20:30 από τη νότια πύλη της ΔΕΘ το 57ο Ράλλυ ΔΕΘ «Τάσος Κυρλαγκίτσης», που ολοκληρώνεται αύριο στο ίδιο σημείο μετά τις 16:00. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στις 18:30.

Και βέβαια στο stage των Music Events Live έρχεται απόψε στις 21:30 η Anastasia, το viral φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας, για να ξεσηκώσει τους επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη συναυλία δωρεάν με το εισιτήριο της έκθεσης.

Ο Σάκης Ρουβάς έβαλε χθες φωτιά στη σκηνή των Music Events Live, παρασύροντας τον κόσμο και ενώνοντας διαφορετικές γενιές σε ένα ξεχωριστό μουσικό θέαμα.

Σήμερα και αύριο το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00.