Το gov.gr έχει το δικό του περίπτερο στην 89η ΔΕΘ

Στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τα έργα που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου.

Στο κέντρο του περιπτέρου δεσπόζει η προσομοίωση του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και του “PHAROS” AI FACTORY. Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα τοποθετηθεί εντός του 2026 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και θα είναι από τους ισχυρότερους παγκοσμίως. Θα λειτουργήσει ως πυρήνας του “PHAROS” AI FACTORY, ενός από τα πρώτα 13 της Ευρώπης, που θα παρέχει υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, τεχνογνωσία σε start-ups, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ώστε να αναπτύξουν εφαρμογές ΤΝ στους κρίσιμους τομείς της υγείας, της βιωσιμότητας, της ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ειδικά διαμορφωμένα booth που παρουσιάζουν εμβληματικά έργα και υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως:

➠ Η εφαρμογή MyStreet, στην οποία οι πολίτες βλέπουν μέσω ενός διαδραστικού χάρτη σε πραγματικό χρόνο τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων και υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις.

➠ Το Kids Wallet με δυνατότητες γονικού ελέγχου και επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη για την προστασία των παιδιών από τον εθισμό στο διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο αποτροπής της πρόσβασης των παιδιών στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, στο αλκοόλ, στα τυχερά παιχνίδια.

➠ Ο Προσωπικός Αριθμός με τον οποίο μπαίνει τάξη στα δημόσια μητρώα, καθώς διορθώνονται χιλιάδες λάθη στα στοιχεία των πολιτών.

➠ Το Gov.gr Wallet, στο οποίο προστίθενται συνεχώς νέες δυνατότητες, όπως η Θυρίδα Πολίτη για να έχουν οι πολίτες άμεση πρόσβαση στα έγγραφα τους. Το Gov.gr Wallet έχει καθιερωθεί ως το εργαλείο ψηφιακής ταυτοποίησης των εισιτηρίων για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα.

➠ Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων μέσω του οποίου η χώρα αποκτάει για πρώτη φορά το δικό της χώρο στο διάστημα και κρίσιμα δεδομένα για την πολιτική προστασία, την πολεοδομία, την κλιματική αλλαγή.

➠ Η εφαρμογή MyHealth, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πλήρη πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας τους.

