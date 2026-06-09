Δείτε πώς άφησαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ένοικοι – «Ζημιά άνω των 400 ευρώ» (εικόνες)

Αντιμέτωπη με εκτεταμένες φθορές στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που διαχειρίζεται βρέθηκε μία ιδιοκτήτρια, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, άφησαν το ακίνητο οι φιλοξενούμενοι.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, οι ένοικοι προκάλεσαν ζημιές σε αντικείμενα του σπιτιού, μεταξύ των οποίων η τηλεόραση και διάφορα πιάτα, ενώ αποχώρησαν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης.

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Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μεγαλη ζημιά σε απευθείας κράτηση απο ομάδες στο FB.

Ο “κύριος” και η οικογένεια του έφυγαν μια μερα πριν την κανονική μερα αποχώρησης σαν τους κλεφτες αφήνοντας τα κλειδια μεσα στο σπίτι. Όποιος οικοδεσποτης θελει τα στοιχεία του να μου στείλει μήνυμα. Η ζημιά ξεπερνάει τα 400€».

Η ιδιοκτήτρια υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών ξεπερνά τα 400 ευρώ, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες Airbnb σε περίπτωση ζημιών

Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορούν να λάβουν ορισμένα μέτρα τόσο προληπτικά όσο και μετά την πρόκληση ζημιών: Να φωτογραφίζουν το ακίνητο πριν και μετά από κάθε διαμονή, ώστε να υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Να διατηρούν αναλυτική καταγραφή των αντικειμένων και του εξοπλισμού του καταλύματος. Να ζητούν εγγύηση όπου αυτό είναι εφικτό και επιτρέπεται από την πλατφόρμα ή τη συμφωνία μίσθωσης. Να επικοινωνούν άμεσα με τον φιλοξενούμενο μόλις διαπιστωθεί η ζημιά. Να συγκεντρώνουν αποδείξεις, τιμολόγια και προσφορές επισκευής για την τεκμηρίωση του κόστους. Να υποβάλλουν αίτημα αποζημίωσης μέσω της πλατφόρμας, εφόσον η κράτηση πραγματοποιήθηκε μέσω αυτής. Να εξετάζουν τη δυνατότητα νομικών ενεργειών σε περιπτώσεις σοβαρών φθορών ή κακόβουλης συμπεριφοράς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή τεκμηρίωση των ζημιών και η άμεση αντίδραση αποτελούν τα σημαντικότερα βήματα για τη διεκδίκηση αποζημίωσης και την προστασία των ιδιοκτητών από αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Πηγή φωτογραφιών FB ομάδα: «Ενοικιάσεις καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης»