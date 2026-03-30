Στην φυλακή ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης – Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χωρίς αναστολή

Στην φυλακή θα βρεθεί ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης μετά την καταδίκη του για τετελεσμένη δωροδοκία δικαστή, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε στο δικαστήριο δεν έπεισαν.

Ειδικότερα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον τιμώρησε με κάθειρξη έξι χρόνων χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαυρίκης, γνώριμος των αρχών από την υπόθεση των υποκλοπών τη δεκαετία του ‘90 θα περάσει ξανά την πόρτα της φυλακής. Ο κατηγορούμενος Χρήστος Μαυρίκης κατά την απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι το 1 εκατομμύριο ευρώ που ανέφερε στην επιστολή του προς τον αρεοπαγίτη και νυν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ήταν «πρόταση για μεσιτική αμοιβή» και όχι πρόταση χρηματισμού.

«Ούτε ιδιοκτήτης είμαι, ούτε τίποτα, εγώ όχι 1.000.000, εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε!», είπε φορτισμένος ο Χρήστος Μαυρίκης και συμπλήρωσε ότι «Είναι τόσο αγνό το μυαλό μου που ούτε καν σκέφτηκα να δωροδοκήσω».

«Ξέρετε πόσο είναι η μεσιτική αμοιβή; Αντιστοιχεί στο εκατομμύριο που συζητάμε, το οποίο δεν θα το έδινα εγώ αλλά θα το εισέπραττα. Ζητούσα να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή και να εξεταστεί στην ουσία», υποστήριξε ακολούθως ο κατηγορούμενος

Νωρίτερα, είχε καταθέσει ο παραλήπτης της επιστολής, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτης Λυμπεροπουλος.

Ο ανώτερος δικαστής και εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο, στο οποίο του ζητούσε να του παραδώσει φάκελο για υπόθεση που τον απασχολούσε.

«Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο μου παρουσία συναδέλφων και μου παρέδωσε τον φάκελο», ανέφερε ο κ. Λυμπεροπουλος και υποστήριξε ότι στην επιστολή του ζήτησε να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση και ότι υπήρχε τίμημα για τη… μεσιτεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζητούσε από δικαστικό λειτουργό να παρέμβει σε υπόθεση του και άφηνε υπόσχεση ανταλλάγματος», είπε στην κατάθεσή του, ο κ. Λυμπερόπουλος. Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι δύο τους γνωρίζονταν τυπικά από το 2016, στο πλαίσιο μιας συνάντησης, συμπληρώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση εκείνη η γνωριμία με την συγκεκριμένη υπόθεση.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση του Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου, έκρινε ότι η αναφορά σε οικονομικό αντάλλαγμα, σε συνδυασμό με το αίτημα παρέμβασης, τυποποιείται ως το αδίκημα της δωροδοκίας.