Χωρίς ταξί για δεύτερη μέρα η Αττική – Τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί και στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία των οδηγών ταξί της Αττικής, που ξεκίνησε χθες, Τρίτη, με τους οδηγούς της υπόλοιπης Ελλάδας να τραβούν κι αυτοί χειρόφρενο από σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι κινητοποιήσεις θα λήξουν στις 6 το πρωί της Παρασκευής, με τους αυτοκινητιστές να προγραμματίζουν σήμερα πορεία με τα ταξί προς το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη θα κινηθούν με τα οχήματά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, πρώτη ημέρα της απεργίας, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου είχαν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα και δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας το αδιέξοδο που έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες επαφές.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα αιτήματα του κλάδου:

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035. Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Ζητούν επίσης να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο και η Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί θα μείνει την σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου. Κύρια αιτήματα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που, όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία σήμερα στις 11:00, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.

