Καμμένος: “Τα στελέχη του σημιτικού ΠΑΣΟΚ μου προκαλούν αλλεργία – Ο Τσίπρας δεν έχει τη δυναμική να γίνει πρωθυπουργός”

Ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενος για επανεμφάνισή του στην πολιτική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθώ για να ενώσω δυνάμεις που θα μπορούσαν να δώσουν μια ισχυρή κυβέρνηση και να μην παραδοθεί η χώρα στο ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Καμμένος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε: «στις πρώτες πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα σχήματα από την δεξιά και την αριστερή πολυκατοικία με νέα σχήματα που θα οδηγήσουν σε εναλλαγή εξουσίας».

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«Θα βοηθήσω να δημιουργηθεί η κατάσταση, το πώς θα γίνει, θα το δούμε. Ο πρωθυπουργός μπορεί να είναι από ΝΔ, από ανεξάρτητους βουλευτές, από αλλού» πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «βλέπω μια προσπάθεια να ανέλθει πάλι το ΠΑΣΟΚ σε μερίδιο εξουσίας ή στην ίδια εξουσία. Όταν το 1993 ο Σαμαράς ανέτρεψε τη ΝΔ, φάγαμε 11 χρόνια ΠΑΣΟΚ που διέλυσαν τη χώρα. Το 2011 ο Σαμαράς κάνει κυβέρνηση με τον Βενιζέλο. Τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση ώστε να οδηγήσει σε συγκυβέρνηση της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, αυτό εγώ δεν θα το επιτρέψω».

Κατά τον Πάνο Καμμένο «η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να συμπορευθεί με δυνάμεις στη δεξιά που δεν είναι στην άκρα δεξιά όπως ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου. Τη δεύτερη Κυριακή αντί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στηριχθεί μια κυβέρνηση που θα έχει και ατλαντική κατεύθυνση».

Πρόσθεσε, δε, ότι «πρέπει να υπάρξουν δυνάμεις μετά την πρώτη εκλογή αν ο Μητσοτάκης αποχωρήσει. Είναι δική του απόφαση να αποχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξαναγίνει το κόμμα Νέα Δημοκρατία, εμένα προσωπικά τα στελέχη του σημιτικού ΠΑΣΟΚ μου προκαλούν αλλεργία. Πρέπει να επανέλθει η νομιμότητα στη ΝΔ με συμμαχία ανθρώπων που βρίσκονται στα κόμματα δεξιότερα της».

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι «έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα για να ανατρέψω το ΠΑΣΟΚ με τον Σαμαρά και για να οδηγήσουμε τη χώρα εκτός Μνημονιών» διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν συνομιλώ για να κάνω συνεργασία με τον Τσίπρα. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο στήριξης στον Τσίπρα».

Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «δεν πιστεύω ότι έρχεται αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, δεν έχει τη δυναμική να γίνει τώρα πρωθυπουργός αλλά στη δεύτερη Κυριακή θα κάνει προσπάθεια να μαζέψει την αριστερή πολυκατοικία». Στο ερώτημα, στη συνέχεια, των δημοσιογράφων «με ποιον θα μιλήσει στο ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας αφού εσείς δεν θέλετε να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ;» ο Πάνος Καμμένος απάντησε «γιατί είπα ότι θέλω να έρθει στην εξουσία ο Τσίπρας;».

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Κλείνοντας τη συνέντευξη ο Πάνος Καμμένος ισχυρίστηκε πως «γλιτώσαμε το στράτευμα από τη Χρυσή Αυγή. Εκείνη την εποχή η αστυνομία είχε περάσει στη ΧΑ. Το στράτευμα ήταν έτοιμο να πιεστεί. Εάν φόραγα τη στολή, το έκανα για να δείξω ότι ήμουν κοντά τους. Ότι έχω κάνει λάθη, έχω κάνει, αλλά αλαζονεία όχι. Ένα λάθος ήταν ότι δεχθήκαμε τις πιέσεις από την τρόικα για τους servicers και έκτοτε υποφέρει o λαός».