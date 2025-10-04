Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Τα ίχνη του χάθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στον Χολαργό μετά την εξαφάνιση του 16χρονου Ηλία-Μιχαήλ Π., την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», πρόκειται για τον Ηλία – Μιχαήλ Π. ο οποίος εξαφανίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου από τον Χολαργό.

Ο ανήλικος έχει γαλαζοπράσινα μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1,67 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει κάτι για τον 16χρονο Ηλία – Μιχαήλ μπορεί να επικοινωνήσει με το 100 ή με το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλώντας στο 116000.

