Χολαργός: Ανήλικος έδωσε 10.000 ευρώ σε συμμορία για να τον αφήσουν ήσυχο

O φόβος και ο τρόμος φαίνεται πως έχει γίνει στον Χολαργό αλλά και την Αγία Παρασκευή μια συμμορία ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA η οικογένεια ενός 14χρονου η συμμορία κατάφερε να πάρει από τον ανήλικο 10.000 ευρώ.

«Από κάποιο σημείο και έπειτα του ζητούσαν χρήματα, τον εκβιάζανε για ένα γεγονός που είχε γίνει. Του ζητούσαν αρκετά μεγάλα ποσά, ακόμη και 1.000 ευρώ. Βρήκα τα μηνύματα στο κινητό του και μου είπε ότι με βούτηξαν και με χτυπάγανε. Το παιδί έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν δέχεται να μιλήσει στην αστυνομία για το τι έχει γίνει. Εμείς βρήκαμε μηνύματα στο Instagram που του έλεγαν ότι “αν δεν μας φέρεις αυτά τα χρήματα θα τα ζητήσουμε από τους φίλους σου, θα σε βουτήξουμε και θα σε πάμε στο βουνό να σε σκοτώσουμε”», είπε η μητέρα του ανήλικου και συμπλήρωσε:

«Τον είχανε χτυπήσει κιόλας, αλλά δεν μας είχε πει τι έχει γίνει. Δεν ήθελε να πάμε ούτε στην αστυνομία, μας είπε ψέματα ότι είχε χτυπήσει μόνος του. Όταν τον χτύπησαν ήταν βράδυ, είχε βγει με μία παρέα και το παιδί γύρισε χτυπημένο και δεν μας έλεγε τίποτα».