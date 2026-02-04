Χίος: Ποιος είναι ο δύτης Βαγγέλης Κυρηθράς που βοήθησε στη διάσωση μεταναστών (Βίντεο)

Μέσα στο τραγικό σκηνικό του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο, η μορφή του Βαγγέλη Κυρηθρά ξεχωρίζει ως σύμβολο ανθρωπιάς και αυτοθυσίας. Ο δύτης που δεν δίστασε ούτε στιγμή να βουτήξει στα παγωμένα και σκοτεινά νερά, έγινε σωσίβιο για όσους αγωνίζονταν να κρατηθούν στη ζωή, ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε και το βαρύ έργο της ανάσυρσης των νεκρών.

Χωρίς να αναζητά προβολή, επέδειξε ψυχραιμία και θάρρος σε μια θάλασσα που είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου, δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη μπορεί να ανθίσει ακόμα και στις πιο τρομακτικές στιγμές.

«Η κατάσταση ήταν τραγική»

Τα λόγια του για όσα έζησε κάτω από το νερό και στην επιφάνεια της θάλασσας προκαλούν έντονη συγκίνηση. Περιγράφοντας την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, αποκάλυψε το μέγεθος της τραγωδίας που αντίκρισαν εκείνος και οι συνάδελφοί του.

«Ήμασταν 3 άτομα. Βγάλαμε 12 πτώματα. Η κατάσταση ήταν τραγική», δήλωσε ο κ. Κυρηθράς, περιγράφοντας σκηνές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του.

Ο έμπειρος δύτης περιέγραψε το αδιανόητο στρίμωγμα των ανθρώπων που οδήγησε στην τραγωδία. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για ένα μικρό σκάφος μήκους μόλις 6 μέτρων, στο οποίο οι διακινητές είχαν στοιβάξει 40 άτομα. Το ναυάγιο σημειώθηκε σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από την ακτή, με τους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους λίγο πριν φτάσουν στην ξηρά.

«Συνεχίσαμε και ανασύραμε πτώματα, εικόνα που δεν ξεχνιέται», κατέληξε, αποτυπώνοντας τη φρίκη της νύχτας.