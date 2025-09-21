Χίος: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»

Καθυστέρηση στην άφιξη του φορτηγού οχηματαγωγού «Θαλασσίτης» με σημαία Κύπρου στο λιμάνι της Χίου, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα του πλοίου (10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο), λόγω διερεύνησης καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίο – Πειραιά.