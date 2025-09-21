iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»

Όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια

Χίος: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:35

Καθυστέρηση στην άφιξη του φορτηγού οχηματαγωγού «Θαλασσίτης» με σημαία Κύπρου στο λιμάνι της Χίου, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα του πλοίου (10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο), λόγω διερεύνησης καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. 

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίο – Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ