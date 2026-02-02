Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Χίος: Απομακρύνεται ο βράχος που έπεσε στο οδόστρωμα από τις κατολισθήσεις (φωτογραφίες)

Στο τμήμα μεταξύ Δελφινιού και Σαραπιού

Χίος: Απομακρύνεται ο βράχος που έπεσε στο οδόστρωμα από τις κατολισθήσεις (φωτογραφίες)
Ξεκίνησαν οι εργασίες απομάκρυνσης και ελεγχόμενου σπασίματος του βράχου που έπεσε στην εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων, στο τμήμα μεταξύ Δελφινιού και Σαραπιού.

Τα συνεργεία της Περιφερειακή Ενότητα Χίου επιχειρούν από νωρίς το πρωί με στόχο την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η πτώση του βράχου αποδίδεται στις κατολισθήσεις που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση της προηγούμενης ημέρας στο νησί. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και τον έλεγχο των πρανών, ώστε να διαπιστωθεί αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την πλήρη ασφάλεια του δρόμου.

Σε δηλώσεις του στον Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστος Καρτάλης ανέφερε ότι «θα γίνει διεξοδικός έλεγχος στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί προβλήματα».

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα.

Στις εικόνες που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα chiosin.gr φαίνονται τα μηχανήματα να έχουν αρχίσει την απομάκρυνση του βράχου.

