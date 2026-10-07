Φωτιά στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων – Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:15.

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Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Κόνιτσας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.