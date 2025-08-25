Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα αλλάζει – Όχι άλλα γκέτο, όχι άλλη εγκατάλειψη»

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία της οδού Βασιλίσσης Όλγας, που επιστρέφει στην κυκλοφορία έπειτα από πέντε χρόνια. Όπως εξήγησε, η νέα μελέτη – η οποία θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη – προβλέπει δύο διαδρομές ήπιας κυκλοφορίας, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 25% και της ακινητοποίησης οχημάτων κατά 30%. Παράλληλα, αναμένονται σημαντικά οφέλη και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.

«Η προηγούμενη δημοτική αρχή απλώς τη βάφτιζε με χρώματα – εμείς θέλουμε να την κάνουμε τοπόσημο», σημείωσε ο Δούκας. Περιέγραψε την ανάπλαση ως έναν συνδυασμό αστικής αισθητικής και λειτουργικότητας: πεζόδρομος, φωτισμός, πράσινο και ψυχρά υλικά που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, προανήγγειλε την επαναλειτουργία του Κολυμβητηρίου που βρίσκεται απέναντι, ολοκληρώνοντας την ανάδειξη μιας περιοχής «εμβληματικής για την Αθήνα», όπως τη χαρακτήρισε.

Παρέμβαση για το παράνομο νεκροταφείο ζώων στο Άλσος Χωροφυλακής

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην υπόθεση του παράνομου νεκροταφείου ζώων που εντοπίστηκε στο Άλσος Χωροφυλακής μετά από σχετικές καταγγελίες. Όπως τόνισε, έχουν κινηθεί ήδη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με ένορκη διοικητική εξέταση και εισαγγελική παρέμβαση σε εξέλιξη.

«Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στους τετράποδους φίλους μας και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας. «Όσοι ευθύνονται, θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες κυρώσεις. Ήταν κοινό μυστικό, αλλά πλέον ο λόγος ανήκει στη Δικαιοσύνη».

«Υγειονομική βόμβα» η κατάσταση στο κέντρο – Καταγγελία για απραξία των υπουργείων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος και στην κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Αναφερόμενος στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, σημείωσε πως δεν έχει την αρμοδιότητα να συλλαμβάνει ή να επέμβει σε κυκλώματα, αλλά από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε με πρωτοβουλία για σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος προχώρησε σε καταγραφή τοξικοεξαρτημένων και ατόμων που χρειάζονται άμεση περίθαλψη, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, δεν υπήρξε συνέχεια:

«Η Διυπουργική Επιτροπή συνεδρίασε μία και μοναδική φορά. Παρουσιάστηκε ένα σχέδιο πέντε βημάτων για την περιοχή γύρω από τον ΟΣΕ στην Ιεροθέου, αλλά δύο μήνες μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατέληξε τονίζοντας πως η κατάσταση αποτελεί «υγειονομική βόμβα» για την Αθήνα και πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η εγκατάλειψη: «Η πόλη πρέπει να αναπνεύσει και οι άνθρωποι που ζουν εκεί να έχουν συνθήκες αξιοπρέπειας».