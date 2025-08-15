Στην Τήνο ο Δούκας για Δεκαπενταύγουστο: “Ευχόμαστε όλοι να είναι το τελευταίο καλοκαίρι με στάχτες και θρήνο”

Στην Τήνο βρέθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για τους εορτασμούς της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του Κ/Δ «ΕΛΛΗ».

Παρακολούθησε την τέλεση της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια, παρέστη στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» και στη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε: «Σήμερα, γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μια από τις σημαντικότερες ημέρες για την Ορθοδοξία. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχει και μια Παναγία, μια μεγάλη μητέρα να μας δίνει κουράγιο και να μας προστατεύει. Κουράγιο που χρειάζονται και οι πυρόπληκτοι των σφοδρών πυρκαγιών των τελευταίων ημερών. Ευχόμαστε όλοι να είναι το τελευταίο καλοκαίρι με στάχτες και θρήνο. Χρόνια πολλά στις απανταχού Ελληνίδες και Έλληνες».

