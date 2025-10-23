Χανιά: Τρόμος για γυναίκα στη Θερισό – Άνδρας μπήκε στην αυλή της και άρχισε να αυνανίζεται

Ένα τρομακτικό γεγονός έζησε γυναίκα στα Χανιά όταν 32χρονος άνδρας άρχισε να αυνανίζεται στην αυλή της τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10).

Σύμφωνα με το patris.gr, o 32χρονος άνδρας, με αιγυπτιακή καταγωγή, άνοιξε την αυλόπορτα του σπιτιού που έμενε η γυναίκα και μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί καθώς προσπάθησε να μπει και στο σπίτι της, με την ίδια να ειδοποιεί την αστυνομία όσο εκείνος έκανε ανενόχλητος και χωρίς κανέναν δισταγμό προχώρησε στη σεξουαλική του εκτόνωση.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο. Όπως μάλιστα διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση, ο 32χρονος βρίσκεται παράνομα στη χώρα