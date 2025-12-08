Χανιά: Τραυματίστηκε από πέτρα στο πρόσωπο ο διοικητής του ΤΑΕ – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τον τραυματισμό του διοικητή του ΤΑΕ Χανίων προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα τη Δευτέρα 8/12 με αγρότες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive ο διοικητής του ΤΑΕ Χανίων τραυματίστηκε από πέτρα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, αφού του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική βοήθεια έλαβε εξιτήριο.