ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τραυματίστηκε από πέτρα στο πρόσωπο ο διοικητής του ΤΑΕ – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

DEBATER NEWSROOM

Τον τραυματισμό του διοικητή του ΤΑΕ Χανίων προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα τη Δευτέρα 8/12 με αγρότες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive ο διοικητής του ΤΑΕ Χανίων τραυματίστηκε από πέτρα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, αφού του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική βοήθεια έλαβε εξιτήριο.

