Χανιά: Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη
Τι εντοπίστηκε στην φωτογραφική του μηχανή
Χειροπέδες σε έναν 56χρονο Γερμανό πέρασε η αστυνομία το Σάββατο 6 Ιουνίου στα Χανιά, με την κατηγορία της κατασκοπείας.
Σύμφωνα με το creta24, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.
Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.
πηγή στην Google
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