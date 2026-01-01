Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 37χρονου που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος συνελήφθη χθες (31.12.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δρόσων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες (31.12.2025) το πρωί έρευνα στην οικία αλλοδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Αεροβόλο όπλο
Πυροβόλο όπλο-στύλο
-30- φυσίγγια
Κουτί που περιείχε σιδερένια σφαιρίδια
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ