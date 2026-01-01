Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 37χρονου που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος συνελήφθη χθες (31.12.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δρόσων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες (31.12.2025) το πρωί έρευνα στην οικία αλλοδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Αεροβόλο όπλο

Πυροβόλο όπλο-στύλο

-30- φυσίγγια

Κουτί που περιείχε σιδερένια σφαιρίδια

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.