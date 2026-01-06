Χανιά: Συναγερμός για φωτιά στο Κεφάλι Κισάμου – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, κάηκε μία αποθήκη (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στο Κεφάλι Κισάμου των Χανίων βάζοντας σε κατάσταση συναγερμού τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η φωτιά στα Χανιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο χωριό πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών.

Στο σημείο έχουν φτάσει Πυροσβεστικές δυνάμεις από Χανιά, Κάντανο, Καστέλι και Βρύσες. Συνολικά 8 οχήματα και 24 άνδρες επιχειρούν στην περιοχή, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό του χωριού, αν και υπάρχουν αναφορές πως καίει κοντά σε σπίτια, ενώ έχει ήδη καεί μια αποθήκη αφού στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμα της έκαψε κυρίως δασική έκταση και μία αποθήκη ενώ υπό έρευνα βρίσκονται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.