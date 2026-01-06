Αλίκη Καλλέργη: Η οικογένεια της 15χρονης που πέθανε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε αστέρι

Βαθύς και ανείπωτος παραμένει ο πόνος για την οικογένεια της 15χρονης Αλίκης, που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Τα αναπάντητα «γιατί» βαραίνουν τους δικούς της ανθρώπους, με τις αναμνήσεις να αποτελούν τη μοναδική πηγή παρηγοριάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της, οι γονείς και ο αδελφός της προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, δίνοντας το όνομά της σε ένα αστέρι. Ένα διαχρονικό αφιέρωμα, όπως το περιγράφουν, ώστε κάθε φορά που θα κοιτούν τον ουρανό να νιώθουν πως ένα κομμάτι της παραμένει κοντά τους.

Η οικογένεια εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την τραγωδία, η οποία εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία στο μοιραίο μπαρ, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων, ανάμεσά τους και της ανήλικης Αλίκης.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός της δημοσίευσε το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας του αστεριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καταχώριση πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και συνοδεύεται από συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η σορός της 15χρονης ταυτοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά την αίτηση ονοματοδοσίας. Από τις πρώτες ώρες, ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές είχαν καταστήσει σαφές πως δεν υπήρχε καμία ελπίδα για την ανήλικη.