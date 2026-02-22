Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Χανιά: Σύλληψη 2 ατόμων για μπαλωθιές – Πυροβόλησαν στον αέρα 116 φορές

Συλλέχθηκαν κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων

Χανιά: Σύλληψη 2 ατόμων για μπαλωθιές – Πυροβόλησαν στον αέρα 116 φορές
Αλέξανδρος Τσάκος

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων καθώς τα πράγματα ξέφυγαν σε γλέντι που είχε και μπαλωθιές.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) όταν σε περιοχή των Χανίων οι κάτοικοι σηκώθηκαν στο… πόδι από πυροβολισμούς που άκουσαν.

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μπαλωθιές που έπεφταν από το σπίτι του όπου γινόταν γλέντι.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρχές με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν για έρευνα στο σπίτι και το όχημα όπου κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο σημείο περισυνέλλεξαν κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

