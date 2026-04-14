Αργοστόλι: Αυτός είναι ο γνωστός πρωταθλητής της άρσης βαρών που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών ατόμων.

Ένας από τους τρεις συλληφθέντες είναι γνωστός αθλητής της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο 26χρονος, σήμερα, αθλητής θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αθλητισμού στο νησί, έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν την πρώτη θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων. Μαζί με τον αδελφό του είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στην άρση βαρών σε διεθνές επίπεδο. O 26χρονος αθλητής της Άρσης Βαρών

Ο ίδιος, που διαμένει μόνιμα στην Κεφαλονιά, φέρεται να βρισκόταν το βράδυ του περιστατικού μαζί με τη 19χρονη και άλλα δύο άτομα, ενώ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές.

Στα χέρια των Αρχών και το τρίτο πρόσωπο

Το απόγευμα της Τρίτης (14.04) εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη και το τρίτο πρόσωπο που αναζητούνταν από τις Αρχές. Ο 23χρονος προσήλθε στο τμήμα συνοδευόμενος από τον πατέρα του, όπου και του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Και οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.

Βίντεο «κλειδί» στην έρευνα

Σύμφωνα με το υλικό που έχουν συλλέξει οι αρχές, περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα καταγράφονται δύο από τους συλληφθέντες να αποβιβάζονται από όχημα και στη συνέχεια να μεταφέρουν εκτός του αυτοκινήτου τη 19χρονη, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Από την πλευρά τους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι η νεαρή είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου και βρέθηκαν όλοι μαζί. Εκεί, σύμφωνα με τους ίδιους, έγινε χρήση κοκαΐνης, την οποία φέρεται να είχε φέρει ο κατηγορούμενος αθλητής.

Όπως υποστηρίζουν, όταν η 19χρονη ένιωσε αδιαθεσία, αποφάσισαν να τη μεταφέρουν στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου και την εγκατέλειψαν, γεγονός που οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για έκθεση σε κίνδυνο.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό και να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

Τα τελευταία μηνύματα στη μητέρα της

Η μητέρα της 19χρονης περιέγραψε τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με την κόρη της, αναφέροντας ότι το βράδυ μίλησαν τηλεφωνικά και αντάλλαξαν λόγια αγάπης.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω ‘Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’. ‘Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’, μου λέει».

Παράλληλα, έκανε λόγο για γνωριμία της 19χρονης με νεαρό μέσω της παρέας της, εκφράζοντας υποψίες για πιθανή εμπλοκή του σε χρήση ουσιών και εγκατάλειψή της, επικαλούμενη και σχετικό μήνυμα που φέρεται να εστάλη σε φίλη της.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, μήνυμα που εστάλη μετά το συμβάν ανέφερε ότι η 19χρονη είχε εγκαταλειφθεί στο σημείο, ενώ η ίδια τονίζει ότι το κορίτσι εντοπίστηκε από το ΕΚΑΒ έξω από κατάστημα εστίασης.

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 19χρονης – «Την βρήκα ζεστή και αναίσθητη»

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο πατέρας της 19χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο της κόρης του, τονίζοντας πως το παιδί του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας και αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας από τις αρχές.

«Μας πήρανε τηλέφωνο το χάραμα και μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στο δρόμο», ανέφερε. «Ψάχνουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε έτσι, το παιδί δεν ήταν παιδί του δρόμου, δεν ήταν αλητεία, ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, ήταν ένα όμορφο κουκλί, ένα κοριτσάκι δύο μέτρα και συνέβη αυτό που συνέβη», τόνισε.

Ο ίδιος επέμεινε πως η κόρη του δεν αντιμετώπιζε ζητήματα υγείας ή άλλες επιβαρυντικές συνήθειες. «Κανένα πρόβλημα υγείας, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «το βρήκα ζεστό και αναίσθητο».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, μίλησε για το δέσιμο που είχε με την κόρη του. «Είμαι μεγάλος μπαμπάς, ήταν ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα στον κόσμο. Έχω ένα άλλο παιδί βέβαια αλλά με αυτό ζούσα τώρα συνέχεια, είχα δεθεί μαζί του, το ορμήνευα, το συμβούλευα, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δυστυχώς απέτυχα».