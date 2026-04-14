Αργοστόλι: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι» – Όσα φέρεται να υποστήριξε ο 23χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Κατάθεση στις αστυνομικές αρχές δίνει το τρίτο άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς.

Ο 23χρονος αποτελεί το τρίτο άτομο που φέρεται να βρισκόταν μαζί με έναν 26χρονο αθλητή της άρσης βαρών και έναν 22χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεσή του, επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες στους δύο συγκατηγορούμενούς του, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν από το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η 19χρονη κατέρρευσε και πως η παρέα αποφάσισε να τη μεταφέρει στην κεντρική πλατεία, με το σκεπτικό να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να συνέλθει. Η κατάθεσή του βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την εντόπισαν αναίσθητη σε πλατεία

Η 19χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη τα ξημερώματα σε σημείο απέναντι από κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αργοστολίου.

Μεταφέρθηκε άμεσα από πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Στο μικροσκόπειο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζει η αστυνομία, οι τρεις νεαροί φέρονται να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης, ενώ η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Αυτός είναι ο γνωστός πρωταθλητής της άρσης βαρών που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης

Ένας από τους τρεις συλληφθέντες είναι γνωστός αθλητής της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο 26χρονος, σήμερα, αθλητής θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αθλητισμού στο νησί, έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν την πρώτη θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων. Μαζί με τον αδελφό του είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στην άρση βαρών σε διεθνές επίπεδο.

O 26χρονος αθλητής της Άρσης Βαρών

Ο ίδιος, που διαμένει μόνιμα στην Κεφαλονιά, φέρεται να βρισκόταν το βράδυ του περιστατικού μαζί με τη 19χρονη και άλλα δύο άτομα, ενώ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές.

Τα τελευταία μηνύματα στη μητέρα της

Η μητέρα της 19χρονης περιέγραψε τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με την κόρη της, αναφέροντας ότι το βράδυ μίλησαν τηλεφωνικά και αντάλλαξαν λόγια αγάπης.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω ‘Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’. ‘Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’, μου λέει».

Παράλληλα, έκανε λόγο για γνωριμία της 19χρονης με νεαρό μέσω της παρέας της, εκφράζοντας υποψίες για πιθανή εμπλοκή του σε χρήση ουσιών και εγκατάλειψή της, επικαλούμενη και σχετικό μήνυμα που φέρεται να εστάλη σε φίλη της.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, μήνυμα που εστάλη μετά το συμβάν ανέφερε ότι η 19χρονη είχε εγκαταλειφθεί στο σημείο, ενώ η ίδια τονίζει ότι το κορίτσι εντοπίστηκε από το ΕΚΑΒ έξω από κατάστημα εστίασης.

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 19χρονης – «Την βρήκα ζεστή και αναίσθητη»

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο πατέρας της 19χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο της κόρης του, τονίζοντας πως το παιδί του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας και αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας από τις αρχές.

«Μας πήρανε τηλέφωνο το χάραμα και μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στο δρόμο», ανέφερε. «Ψάχνουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε έτσι, το παιδί δεν ήταν παιδί του δρόμου, δεν ήταν αλητεία, ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, ήταν ένα όμορφο κουκλί, ένα κοριτσάκι δύο μέτρα και συνέβη αυτό που συνέβη», τόνισε.

Ο ίδιος επέμεινε πως η κόρη του δεν αντιμετώπιζε ζητήματα υγείας ή άλλες επιβαρυντικές συνήθειες. «Κανένα πρόβλημα υγείας, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «το βρήκα ζεστό και αναίσθητο».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, μίλησε για το δέσιμο που είχε με την κόρη του. «Είμαι μεγάλος μπαμπάς, ήταν ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα στον κόσμο. Έχω ένα άλλο παιδί βέβαια αλλά με αυτό ζούσα τώρα συνέχεια, είχα δεθεί μαζί του, το ορμήνευα, το συμβούλευα, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δυστυχώς απέτυχα».