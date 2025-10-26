Χανιά: Συγγενής του 51χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στην Κίσσαμο

Σοκάρει η δολοφονία του 51χρονου στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν συγγενείς. Όλα συνέβησαν ανήμερα της ονομαστικής εορτής του 51χρονου και ενώ χόρευε. Τη στιγμή, που ο άνδρας ήταν στην πίστα, τον πλησίασε ο δράστης και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ τουλάχιστον δύο φορές στο στήθος. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του δράστη, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του.