Τραγωδία στην Κίσσαμο Χανίων: Νεκρός 51χρονος στην γιορτή κάστανου – Δέχτηκε πυροβολισμούς στο στήθος ενώ χόρευε

Τραγωδία σημειώθηκε στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο Χανίων το απόγευμα της Κυριακής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή έπειτα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 51χρονος κτηνοτρόφος που βρισκόταν πάνω στη σκηνή και φέρεται να χόρευε, την ώρα του γλεντιού, τραυματίστηκε από 2 πυροβολισμούς στο στήθος, καθώς ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ προς πάσα κατεύθυνση, πετυχαίνοντας το θύμα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους παρευριασκόμενους να προσπαθούν να αντιληφθούν τι συνέβη και από τη μια στιγμή στην άλλη, η γιορτή βάφτηκε με αίμα.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου για να παραλάβει τον τραυματία, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε.

Ο δράστης αμέσως μετά το συμβάν διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις Αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το CretaLive, πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα το ένοπλο επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή πέρυσι. Κάποιοι μάλιστα, πιστεύουν ότι το περιστατικό, ήταν μία μορφή αντίποινου για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.