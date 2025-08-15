Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Χανιά: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

Δεν διατρέχει κίνδυνο η κατάσταση της υγείας του

Χανιά: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι
Στο νοσοκομείο των Χανίων μεταφέρθηκε την Πέμπτη 14/8 το βράδυ ένας 14χρονος από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος κατά τη διάρκεια του πανηγυριού σύμφωνα με το neakriti.gr κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ωστόσο, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.

