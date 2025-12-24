Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Χανιά: Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε σε φυλακές στην Αγυιά

Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, είχε κρύψει κρατούμενος

Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων.

Πρόκειται για 4,4 γραμμάρια ηρωίνης συσκευασμένη σε φιξάκια, επιμελώς κρυμμένα σε κρυφό σημείο σε χώρο των μαγειρείων του Σωφρονιστικού Καταστήματος, την οποία εντόπισαν σήμερα σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος.

