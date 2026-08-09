Χανιά: Νεαρός Παλαιστίνιος κλείδωσε ανήλικη στο σπίτι του – Την έσωσαν οι φωνές της

Χειροπέδες σε έναν 24χρονο Παλαιστίνιο πέρασε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου η αστυνομία στα Χανιά, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο της πόλης.

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Το κορίτσι γεννημένο το 2009 φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον 24χρονο, ο οποίος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, μόνο που στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα. Οι φωνές της ανήλικης, η οποία φέρεται να καλούσε σε βοήθεια, ακούστηκαν από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 17χρονη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν. Δεν υπάρχει καταγγελία για χτυπήματα σε βάρος της.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα όσα καταγγέλθηκαν από την ανήλικη.