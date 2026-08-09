Καιρός: Σε συναγερμό η χώρα για φωτιές – Έρχονται 40άρια κι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ

Σε ετοιμότητα είναι οι Αρχές για τις επόμενες μέρες όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, καθώς είναι μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι άνεμοι ενισχύονται ακόμα περισσότερο φτάνοντας τα 8 μποφόρ ενώ αναμένεται νέα αύξηση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του καιρού, δεν αποκλείονται τοπικά ακόμα και τους 40άρια.

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Σήμερα (09.08.2026) ο καιρός θα «χωρίσει» την χώρα στα δύο. Από την μία στα ανατολικά θα υπάρχουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ και ανεκτές θερμοκρασίες, από την άλλη στα δυτικά, ξηρός – θερμός αέρας δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη νότια Κρήτη και στις περιοχές από την Εύβοια έως την νοτιοανατολική Πελοπόννησο καθώς οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – ανατολικοί.

Σχετικά με την θερμοκρασία, θα δούμε ακόμα και 40άρια, τοπικά στα δυτικά.

Στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει έως 37 βαθμούς Κελσίου ενώ θα ενισχυθεί και ο βοριάς φτάνοντας τα 7 μποφόρ στα ανατολικά. Ο νομός είναι σε επιφυλακή για φωτιές.

Από τη Δευτέρα ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι άνεμοι, φτάνοντας τα 8 μποφόρ ακόμα και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αλλά τοπικά.

Η ζέστη θα παραμείνει φτάνοντας το ανώτερο τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

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Η Κρήτη θα παραμείνει σε συναγερμό λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Από την Τρίτη οι βοριάδες θα περιοριστούν το μεσημέρι ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 40 βαθμούς και πάλι τοπικά.

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Από την Πέμπτη αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων, πιθανότητα πιο ισχυρή από τα επόμενα δύο 24ώρα ενώ η θερμοκρασία πιθανότητα θα πέσει προς 15 Αυγούστου.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε «red code» σήμερα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις παρακάτω περιοχές:

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H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή (9/8/26)

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

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Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικκοί 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.