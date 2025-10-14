Χανιά: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 48χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο έγινε στα Χανιά, με έναν 48χρονο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Πανόραμα Παλαιόχωρας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μετά τη σφοδρή σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οδοστρώματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.