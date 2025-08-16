Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσία έσωσε 5 νεαρούς λουόμενους – Αγνόησαν την κόκκινη σημαία

Σε μεγάλο κίνδυνο βρέθηκαν πέντε νεαροί σε παραλία των Χανίων όταν παρασύρθηκαν από ρεύματα και κινδύνευσαν να πνιγούν όμως η άμεση επέμβαση ναυαγοσώστη εκτός υπηρεσία τους έσωσε από τα χειρότερα.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο ναυαγοσώστης είχε σχολάσει, πέντε άτομα παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Αγία Μαρίνα και σήμανε συναγερμός. Ο κ. Κωσταντινίδης που έτυχε να είναι εκεί, έπεσε στη θάλασσα και έβγαλε άμεσα αρχικά τρία άτομα και στη συνέχεια άλλους δύο, έναν άνδρα και μια γυναίκα από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από την ακτή και είχαν ήδη αρχίσει να πνίγονται, ενώ οι δυνάμεις τους τους εγκατέλειπαν.

Στους δύο διασωθέντες που ήταν σε χειρότερη κατάσταση χορηγήθηκε οξυγόνο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, εκτός κινδύνου.

Λουόμενοι απειλούσαν με μηνύσεις πριν από το περιστατικό

Ο ανάδοχος του ναυαγοσωστικού έργου στον δήμο Χανίων, Παύλος Λυτινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι ναυαγοσώστες βάρδιας είχαν διασώσει τέσσερα άτομα από τη θάλασσα στην ίδια παραλία και αυτό, όπως είπε, είναι καθημερινό φαινόμενο.

“Όταν έχει κόκκινη σημαία έχουμε δει κόσμο, Έλληνες κυρίως, να διαμαρτύρονται και να απειλούν τους ναυαγοσώστες γιατί δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν μπάνιο. Φωνάζουν, βρίζουν, λένε ότι τους καταστρέφουμε τις διακοπές τους, έχουν φτάσει στο σημείο να απειλούν με μηνύσεις – εμένα μου έχουν ζητήσει μέχρι και τα στοιχεία μου γι’ αυτόν τον λόγο.

Δεν καταλαβαίνουν ότι η κόκκινη σημαία είναι θέμα ασφαλείας και όχι δικό μας γούστο. Σήμερα έτυχε, εντελώς συμπτωματικά, να είναι ο Θοδωρής, που ξέρει και τη θάλασσα γιατί εκεί είναι ο πύργος του κανονικά, εκεί. Αν καθυστερούσε δύο-τρία λεπτά να εμφανιστεί εκεί, θα είχαμε σίγουρα τουλάχιστον δύο πνιγμένους. Οι άνθρωποι σώθηκαν οριακά, είχαν ήδη πιει πολύ νερό.

Αν δεν καταλαβαίνουν ότι η θάλασσα είναι επικίνδυνη κι ότι εμείς προσπαθούμε να τους προφυλάξουμε από τον κίνδυνο αυτό, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σήμερα έτυχε και σώθηκαν. Αύριο τι θα γίνει;” δήλωσε ο Χανιώτης ναυαγοσώστης.