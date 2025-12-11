Χανιά: “Μαϊμού” λογιστής μπήκε σε σπίτι ηλικιωμένης και άρπαξε χρήματα και κοσμήματα

Έξαρση γνωρίζουν οι απάτες με “μαϊμού” λογιστές και υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο ανυποψίαστους πολίτες και ιδιαίτερα ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με το zarpanews, μια ηλικιωμένη γυναίκα από τα Χανιά έπεσε θύμα το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, όταν άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον λογιστή μπήκε στο σπίτι της στο κέντρο της πόλης και κατάφερε με την μέθοδο της απασχόλησης να της αφαιρέσει κοσμήματα αλλά και κάρτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.