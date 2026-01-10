Χανιά: Ληστής “μπούκαρε” σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και άρπαξε 1.200 ευρώ – Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο
Ο δράστης φέρεται να μπήκε από το παράθυρο - Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί από τον γιο του καταστηματάρχη
Σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο των Χανίων εισέβαλε ληστής τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1) από όπου αφαίρεσε το ποσό των 1.200 ευρώ.
Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1), στις 01:30, όταν αγνώστων στοιχείων άνδρας εισήλθε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας του πρακτορείου το οποίο βρίσκεται στον πάνω όροφο της επιχείρησης. Ο δράστης αρχικά προσπάθησε να παραβιάσει το παράθυρο του ισογείου αλλά αφού δεν τα κατάφερε προσπάθησε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας.
Όπως δείχνει το σχετικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ο δράστης μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε στο χώρο του ταμείου από όπου αφαίρεσε το ποσό.\
Η ληστεία έγινε αντιληπτή το πρωί από τον γιο του ιδιοκτήτη οπότε και ενημερώθηκε η Αστυνομία που ανέλαβε να ερευνήσει τα στοιχεία και να προχωρήσει στον εντοπισμό του δράστη.
