Χανιά: Ληστής “μπούκαρε” σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και άρπαξε 1.200 ευρώ – Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο

Σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο των Χανίων εισέβαλε ληστής τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1) από όπου αφαίρεσε το ποσό των 1.200 ευρώ.

Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1), στις 01:30, όταν αγνώστων στοιχείων άνδρας εισήλθε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας του πρακτορείου το οποίο βρίσκεται στον πάνω όροφο της επιχείρησης. Ο δράστης αρχικά προσπάθησε να παραβιάσει το παράθυρο του ισογείου αλλά αφού δεν τα κατάφερε προσπάθησε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας.

Όπως δείχνει το σχετικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ο δράστης μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε στο χώρο του ταμείου από όπου αφαίρεσε το ποσό.\

Η ληστεία έγινε αντιληπτή το πρωί από τον γιο του ιδιοκτήτη οπότε και ενημερώθηκε η Αστυνομία που ανέλαβε να ερευνήσει τα στοιχεία και να προχωρήσει στον εντοπισμό του δράστη.