Μεσολόγγι: Ανήλικος παρέσυρε με μηχανή μητέρα και τα δύο παιδιά της
Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, στην Κατοχή Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ανήλικος.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.
Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της Αστυνομίας.
πηγή στην Google
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