Μεσολόγγι: Ανήλικος παρέσυρε με μηχανή μητέρα και τα δύο παιδιά της

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, στην Κατοχή Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ανήλικος.

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Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.

Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της Αστυνομίας.