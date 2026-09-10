Φίδι “έκοβε” βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια (φωτογραφίες)

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Εξάρχεια την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου όταν περαστικοί είδαν είδαν ένα φίδι ανάμεσα σε γλάστρες.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», το ερπετό είναι ένα λιμνόφιδο.

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Το φίδι περισυνέλεξε η Πυροσβεστική με την ΑΝΙΜΑ να είναι σε επικοινωνία με τη Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί.

Στη σχετική ανάρτηση στα social media επισημαίνεται ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες».

Όπως διευκρινίζεται, τέλος, «τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς».