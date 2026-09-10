Σε κλίμα οδύνης στον Πύργο το τελευταίο “αντίο” στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα

Το τελευταίο “αντίο” λένε αυτή την ώρα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον Πύργο συγγενείς και φίλοι του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom που επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Στην τελετή παρίσταται ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο 40χρονος ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών. ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο Γιάννης Μπλέσιας υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης του F-4E Phantom. ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:30 το απόγευμα, θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom.



