Χανιά: Λαβή υπαλλήλου σώζει τουρίστρια από πνιγμό σε μαγαζί στο Καστέλι – Δείτε το βίντεο

Τα γρήγορα αντανακλαστικά του προσωπικού έσωσαν τουρίστρια που κινδύνευσε να πνιγεί στα Χανιά σε ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος στο κατάστημα. Μία γυναίκα που βρισκόταν για φαγητό στο σημείο ένιωσε ξαφνικά να πνίγεται, καθώς κομμάτι τροφής σφηνώθηκε στον λαιμό της.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το προσωπικό έδρασε ακαριαία και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ – την κλασική τεχνική που σώζει ζωές σε περιπτώσεις απόφραξης του αεραγωγού.

«Ένιωσα υπερήφανος και για το παιδί που βοήθησε και για το προσωπικό μου για την κίνηση αυτή. Ήταν κυρία, έτρωγε κανονικά στο κατάστημα και ακριβώς δεν ξέρουμε αν έφαγε κάτι το οποίο την εμπίδισε ή πνίγηκε, θεωρήσαμε ότι πνίγηκε. Άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και αυτά, το παιδί έκανε την κίνηση αυτή», είπε στον Alpha ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.