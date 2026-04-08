Χανιά: Κύκλωμα πραγματοποίησε 111 τηλεφωνικές απάτες με “μπάζα” πάνω από 190.00 ευρώ – Δικογραφία για 28 άτομα

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με λεία χιλιάδων ευρώ από απάτες έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, σχηματίζοντας δικογραφία εις βάρος 28 ατόμων.

Σύμφωνα με το flashnews, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, διαπίστωσε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες και απάτες με υπολογιστή, σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 28 άτομα ηλικίας από 17 έως 60 ετών εκ των οποίων 23 Έλληνες και πέντε αλλοδαποί, ενώ επτά εξ’ αυτών είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης για διάπραξη ομοειδών αδικημάτων.

Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους

Κατόπιν πολύμηνης έρευνας και συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων από την αστυνομία σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι δράστες από την 01-01-2025 είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 111 απάτες (τετελεσμένες και σε απόπειρα), σε βάρος Ελλήνων και αλλοδαπών σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τα θύματα τους κερδίζοντας αρχικά την εμπιστοσύνη τους κατά την τηλεφωνικής τους συνομιλία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά αναλόγως την κατά περίπτωση απάτη.

Στην συνέχεια, κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, από τραπεζικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking), στοιχεία σύνδεσης σε διαδικτυακά τραπεζικά συστήματα (π.χ. REVOLUT, PAYZY COSMOTE κλπ.) ακόμα και τηλεφωνικές συνδέσεις και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, τους οποίους είχαν στρατολογήσει για το σκοπό αυτό.

Έτσι οι δράστες λάμβαναν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό τουλάχιστον των 192.720 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν σχηματισθεί δικογραφίες σε βάρος τους για όμοια αδικήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται στους πολίτες:

Να ενημερώνετε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν, με διάφορα προσχήματα, να εισέλθουν στην οικία σας.

Να μην πείθεστε εύκολα από άγνωστους που σας προσεγγίζουν ως γνωστοί συγγενικών ή φιλικών προσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν την άμεση καταβολή χρηματικού ποσού, επικαλούμενοι επείγουσα ανάγκη συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία ή τροχαίο ατύχημα).

Σε περιπτώσεις τέτοιων κλήσεων, να επικοινωνείτε οι ίδιοι άμεσα με το συγγενικό σας πρόσωπο, εφόσον είναι δυνατόν από διαφορετική τηλεφωνική συσκευή, για επιβεβαίωση των όσων σας αναφέρονται.

Να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο που σας υποδεικνύουν οι άγνωστοι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση ή παράδοση χρημάτων σε τρίτα πρόσωπα.

Να μην πείθεστε από άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή τεχνικοί, εάν δεν τους έχετε καλέσει εσείς.