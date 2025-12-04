Χανιά: Φωτιά ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας – Κάηκαν ένα αυτοκίνητο και τέσσερις μηχανές (Βίντεο)

Ξέσπασε φωτιά το πρωί της Πέμπτης (04/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Χανιά.

Σύμφωνα με όσα γράφει το neakriti.gr, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον πίσω χώρο του διαμερίσματος και κινήθηκε προς το εσωτερικό του, ενώ παράλληλα εξαπλώθηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Από την φωτιά κάηκαν τέσσερις μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο, τα οποία ήταν παρκαρισμένα στο σημείο.

Δυνατές εκρήξεις άκουσαν οι γείτονας και στη συνέχεια είδαν μαύρους καπνούς και το διαμέρισμα να τυλίγεται στις φλόγες. Σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο σπίτι.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί.

Το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.