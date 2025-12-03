“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εστιατόριο

Επί τόπου πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα

Νέος Κόσμος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εστιατόριο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:35

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (03.12) στον Νέο Κόσμο μετά από φωτιά σε εστιατόριο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την καμινάδα του εστιατορίου που βρίσκεται επί της οδού Πυθέου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και κατάφεραν να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
e-ΕΦΚΑ: Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, εισάγεται μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα

«Ο e-ΕΦΚΑ στηρίζει καθημερινά την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση για όλους. Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, ο e-ΕΦΚΑ εισάγει μια νέα εποχή για την πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο φορέας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε, ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει τα ακόλουθα: […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ