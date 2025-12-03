Νέος Κόσμος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εστιατόριο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (03.12) στον Νέο Κόσμο μετά από φωτιά σε εστιατόριο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την καμινάδα του εστιατορίου που βρίσκεται επί της οδού Πυθέου.

Επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και κατάφεραν να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.