Χανιά: Δολιοφθορά η πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα, λέει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας

Για δολιοφθορά έκανε λόγο ο κάτοικος Χανίων και αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, Μιχάλης Τσουπάκης αναφερόμενος στη πτώση κεραίας της ΕΡΤ στη Σούδα.

Μιλώντας στο zarpanews.gr, ο κ. Τσουπάκης υπογράμμισε «η κεραία που έχει ύψος 88 μέτρα έχει πέσει κάτω. Η ΕΡΤ δε γνωρίζει κάτι. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν δολιοφθορά ωστόσο οι ειδικοί θα μας πουν ακριβώς τι έχει γίνει.

Γνωρίζω ότι η ΕΡΤ είχε προβεί σε ελέγχους για τη στατικότητα της κεραίας και είχαν δείξει ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι έχουν κοπεί τα επιτόνια όπως λένε, τα πλαϊνά».

Υπενθυμίζεται ότι το οικόπεδο 38 στρεμμάτων της ΕΡΤ διεκδικεί και νομικά ο Δήμος Χανίων, καθώς η κεραία ήταν ανενεργή και είχε ξεκινήσει προσπάθεια για την εκμετάλλευση του μέρους.

«Ο Δήμος συνεχίζει να διεκδικεί το οικόπεδο. Έχουμε και μια δικαστική διαμάχη με την ΕΡΤ, θα δούμε».