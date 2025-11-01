Χανιά: Απολογείται ο 23χρονος που σκότωσε συγγενή του σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου – Η στάση που θα κρατήσει στην απολογία του

Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται σήμερα (1/11) ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας σε βάρος 52χρονου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής κατά τη διάρκεια της γιορτής καστάνου στο Έλος Κισσάμου.

Ο δράστης, 23 χρονών, που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές των Χανίων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από τη δολοφονία του 52χρονου, δηλώνει βαθιά μετανιωμένος και συγκλονισμένος. Συγγενείς και συγχωριανοί του 23χρονου βρίσκονται στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων για να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, την ίδια στάση θα τηρήσει και σήμερα κατά την απολογία του, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ο 23χρονος αναμένεται να εξηγήσει λεπτομερώς τι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, τι προηγήθηκε και ποιοι λόγοι τον οδήγησαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του συγχωριανού και μακρινού συγγενή του μπροστά στα μάτια εκατοντάδων παρευρισκόμενων της γιορτής καστάνου.

Ο 53 χρόνος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23 χρόνου, ένα 22αρι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση μοιραία για τον 51χρονο ήταν μία από τις τρεις σφαίρες που δέχτηκε η οποία προκάλεσε τυφλό τραύμα στην καρδιά.

Στον 23χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε χώρο δημόσιας συνάθροισης, οπλοφορία και οπλοχρησία.