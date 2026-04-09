Χανιά: Απολογείται αύριο ο δάσκαλος κιθάρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριας της

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία των Χανίων καθώς μία πολύ σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανήλικης από δάσκαλο κιθάρας ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο άνδρας συνελήφθη την Μεγάλη Τρίτη ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη μαζί με τους γονείς της, παρουσία ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας τη Μεγάλη Παρασκευή.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν συνομιλίες και οπτικό υλικό που σχετίζεται με την ανήλικη. Παράλληλα, αντιμετωπίζει και κατηγορία για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των στοιχείων του, εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από δικαστικές αρχές των Χανίων, με στόχο να ενθαρρυνθούν πιθανά άλλα θύματα να προχωρήσουν σε καταγγελίες.