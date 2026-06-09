Σε αναστολή καθηκόντων ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου – Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, έπειτα από την ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας που κινήθηκε σε βάρος του λόγω καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση.

Το διοικητικό όργανο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ανακοίνωσε την απόφαση το βράδυ της Δευτέρας, αφού η εκτελεστική επιτροπή του ψήφισε την παραπομπή της υπόθεσης σε ειδική σύνοδο των κρατών-μελών του Δικαστηρίου, προκειμένου να εξετάσουν το μέλλον του.

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Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται ο Guardian, η επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 21 κρατών-μελών του ΔΠΔ, αποφάσισε με ενισχυμένη πλειοψηφία ότι ο Καν φέρεται να έχει διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα σε σχέση με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Καν, διακεκριμένος Βρετανός νομικός, έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, οι οποίες ήρθαν για πρώτη φορά στο φως το 2024 και προκάλεσαν σοβαρή αναταραχή στη θητεία του ως επικεφαλής της Εισαγγελίας του ΔΠΔ. Οι καταγγελίες προήλθαν από γυναίκα που εργαζόταν υπό την εποπτεία του στα κεντρικά γραφεία του Δικαστηρίου στη Χάγη.

Η απόφαση να παραπεμφθεί η υπόθεση στα 125 κράτη-μέλη του ΔΠΔ αποτελεί πρωτοφανή κίνηση για το ανώτατο διεθνές ποινικό δικαιοδοτικό όργανο και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε ψηφοφορία για την απομάκρυνσή του από τη θέση του εισαγγελέα.

Σε ανακοίνωσή του, το διοικητικό όργανο του Δικαστηρίου διευκρίνισε ότι η αναστολή του Καν «δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας». Ο ίδιος είχε ήδη αποσυρθεί προσωρινά από τη διοίκηση του τμήματος που διερευνά και ασκεί διώξεις για εγκλήματα πολέμου και άλλες θηριωδίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκτελεστική επιτροπή έλαβε την απόφασή της με βάση έκθεση ανεξάρτητου μηχανισμού του ΟΗΕ, γνωμοδότηση ομάδας δικαστικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και γραπτές καταθέσεις που φέρεται να υπέβαλαν τόσο ο Καν όσο και η καταγγέλλουσα.

Η ψηφοφορία της επιτροπής αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας υπόθεσης που έχει φέρει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο επίκεντρο έντονων αναταράξεων τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια.

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Οι καταγγελίες της υπαλλήλου του ΔΠΔ αφορούν τη συμπεριφορά του Καν κατά την περίοδο 2023-2024. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα εξαναγκαστικής και μη συναινετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τα περιστατικά σημειώθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών, στο γραφείο του Καν, αλλά και στην κατοικία του.

Οι δικηγόροι του Καν έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πελάτης τους «αρνείται κατηγορηματικά» πως παρενόχλησε ή κακομεταχειρίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο, ότι έκανε κατάχρηση της θέσης ή της εξουσίας του ή ότι επέδειξε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί εξαναγκαστική, εκμεταλλευτική ή επαγγελματικά ανάρμοστη.