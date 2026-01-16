Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από δομή φιλοξενίας

Εξαφανίστηκαν στις 10 Ιανουαρίου 2026

Κόκκινος συναγερμός σήμανε μετά την εξαφάνιση δύο 15χρονων από δομή φιλοξενίας  ασυνόδευτων ανηλίκων όπως έγινε γνωστό από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού,  στις 10/1/2026, στις 20.00 η ώρα, σημειώθηκε η εξαφάνιση του Radwan (ον) Naser (επ) και ο Οmar (ον) Νaser 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Radwan (ον) Naser (επ) έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος , έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμες φόρμες και μαύρο μπουφάν.

Ο Omar (ον) Naser (επ) έχει ύψος 1.60 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα και κίτρινο φούτερ και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

