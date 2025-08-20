MyCoast: 11.500 καταγγελίες για παραβάσεις στις παραλίες – Ποιες περιοχές είναι “πρωταθλήτριες”

Πολλές είναι οι καταγγελίες των πολιτών, μέσω της εφαρμογής «MyCoast», για παραβάσεις στις παραλίες, με την ανατολική Αττική και την Χαλκιδική να καταλαμβάνουν την “πρωτιά”.

Συγκεκριμένα, από τα μέσα του Μαρτίου που άνοιξε η εφαρμογή, έχουν γίνει συνολικά 11.500 καταγγελίες (σε όλη την Ελλάδα) που αφορούν είτε κατάληψη του αιγιαλού από ξαπλώστρες beach bar, είτε απουσία ναυαγοσώστη είτε έλλειψη υποδομών για πρόσβαση ΑμεΑ.

Από αυτές, οι 2.443 έχουν γίνει για παραλίες στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ανατολική Αττική, αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις παραβάσεις.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη, με 757 καταγγελίες να γίνονται μέσω της εφαρμογής MyCoast, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν τα Χανιά.

Ο «χάρτης» με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Για να περιοριστούν οι παρανομίες έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews τόνισε πως φέτος οι καταγγελίες έχουν περιοριστεί κατά 50%, κάτι που δηλώνει πως πλέον υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση.