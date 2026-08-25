Χαλκιδική: Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης των πακτωμένων ομπρελών από τις Καλύβες

Νέα επιχείρηση για να απομακρυνθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία στις Καλύβες της Χαλκιδικής πραγματοποίησε ο δήμος Πολυγύρου. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία ξεκίνησαν να ξηλώνουν τον εξοπλισμό, σε έκταση ενός χιλιομέτρου, με στόχο να αδειάσει η ακτή από κατασκευές και αντικείμενα.

Είχε προηγηθεί, πριν από λίγες ημέρες, ανάλογη κίνηση στην παραλία της Γερακινής, όπου ο δήμος Πολυγύρου απομάκρυνε περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, οι οποίες περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κατάληψης τμημάτων του αιγιαλού.

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«Σήμερα έχουμε ακόμη μια επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών από δημόσιο χώρο. Πρόθεση του δημάρχου και του δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, όχι μόνο στους προνομιούχους, όσοι έχουν την τύχη να έχουν ένα σπίτι πάνω στην παραλία αλλά σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της παραλίας από πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπάρχει ένα «μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων που έχουν αγοραστεί και καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο. Μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή παραδίδουν και ένα κλειδί που αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα στην παραλία».

Σημειώνεται πως οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και μεταφέρονται σε μονάδα ανακύκλωσης.