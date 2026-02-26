Χαλκιδική: Σοκάρει η περιγραφή του προέδρου του Πευκοχωρίου που εντόπισε τα ανθρώπινα μέλη σε χωράφι – «Φορούσε ένα δαχτυλίδι»

Στις πρώτες στιγμές από την μακάβρια εύρεση ανθρώπινων μελών σε χωράφι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 στάθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τσιρκούδης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Thestival τόνισε πως από τα πρώτα πράγματα που είδε είναι πως φορούσε δαχτυλίδι, ενώ πιστεύει πως τα ανθρώπινα μέλη βγήκαν στην επιφάνεια επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή. Παράλληλα, όπως αναφέρεται υπάρχουν πληροφορίες ότι η σορός που εντοπίστηκε δεν είχε κεφάλι.

«Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια» ανέφερε.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA φαίνεται να πρόκειται για μέλη μιας γυναίκας σε πλήρη αποσύνθεση, ενώ φορούσε και μια μαύρη φούστα, με τις Αρχές να εντοπίζουν και μια κουβέρτα με αίματα. Οι Αρχές πλέον ανοίγουν φακέλους γυναικών που έχουν δηλωθεί αγνοούμενες.

Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Το χρονικό της υπόθεσης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost.gr τα ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν από ανθρώπους του δήμου που ήταν στο σημείο μαζί με τον πρόεδρο του Πευκοχωρίου κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε χώματα σε αγροτική έκταση.

Στη συνέχεια, ενημέρωσαν την Αστυνομία στις 18:30, με την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία είναι ότι τα μέλη ήταν διάσπαρτα στο χώρο και μουμιοποιημένα, ενώ κάποια από αυτά είναι τυλιγμένα με σακούλες.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.