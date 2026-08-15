Φωτιά στη Σίβηρη: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Copernicus

Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται η συνολική έκταση που κάηκε από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, τα οποία γνωστοποίησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η αποτύπωση δίνει πλέον σαφέστερη εικόνα για το αποτύπωμα που άφησε η πυρκαγιά στην περιοχή της Κασσάνδρας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η δασική έκταση που επηρεάστηκε είναι σημαντικά μικρότερη από τη συνολική καμένη έκταση.

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Στα 1.388 στρέμματα η δασική έκταση που επηρεάστηκε

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus από δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου και ώρα 18:00, η συνολική καμένη έκταση στη Σίβηρη υπολογίζεται σε 2.480 στρέμματα.

Από αυτά, τα 1.388 στρέμματα αφορούν δασική έκταση.

Η υπόλοιπη περιοχή που επηρεάστηκε από τις φλόγες αποτελείται κυρίως από χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η βλάστηση στις συγκεκριμένες εκτάσεις αναμένεται να επανέλθει με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η εικόνα μετά τη μεγάλη φωτιά

Η δορυφορική καταγραφή του Copernicus επιτρέπει πλέον την ακριβέστερη αποτίμηση της έκτασης που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά και ειδικότερα του αποτυπώματός της στο δάσος.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, τα νεότερα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η επίδραση της φωτιάς στη δασική έκταση ήταν περιορισμένη σε σχέση με το σύνολο της καμένης περιοχής.

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Υπό επιτήρηση 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί φωτιές τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη σημερινή επιχειρησιακή ενημέρωση, 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών παραμένουν υπό επιτήρηση.

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Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.